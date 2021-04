I lavoratori dell'Atm sono scesi in piazza questa mattina per protestare davanti Palazzo Zanca. Insieme ai sindacati si scagliano contro la governance dell'Azienda trasporti, denunciando un clima oppressivo in cui sono costretti a lavorare. In ballo c'è il braccio di ferro per il nuovo contratto integrativo, ma non solo. In piazza anche gli ex autisti.

