Un incendio e’ divampato in un’abitazione di via Carbonara, a Tremestieri.

A dare l’allarme i componenti di un nucleo familiare, che hanno abbandonato le mura domestiche prima che il rogo di propagasse nella mansarda dell’immobile. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Non si segnalano feriti, ma solo danni alle cose.

© Riproduzione riservata