Il ritrovamento degli ordigni bellici in Fiera ha destato molta curiosità in città soprattutto perchè il luogo in cui sono stati ritrovati è al momento fonte di dibattito sulla ricostruzione. Un luogo simbolo della città che ne ha segnato la storia. Adesso bisognerà affidare l'area ad una ditta specializzata. Se si dovessero trovare altri ordigni interverranno ancora una volta gli artificieri della Brigata Aosta.

