Open week di AstraZeneca a Messina: media affluenza e niente code in fiera

Sono i tre giorni di AstraZeneca. Sono i tre giorni chiave per provare a sbloccare l'impasse in cui è finito il vaccino anglo-svedese, dopo la sospensione delle somministrazioni e la successiva restrizione agli over 60. Anche ieri, infatti, in Fiera sono state inoculate appena 26 dosi di AstraZeneca, a fronte di 252 di Moderna e 206 di Pfizer. Adesso a disposizione, per la tre giorni “open” - cioè senza prenotazioni - stabilita dalla Regione per tutti i cittadini dai 60 ai 79 anni, ci sono circa 100 mila dosi in tutta la Sicilia (per un totale di 62 postazioni) e 9 mila solo nel Messinese. Un test decisivo per capire se e quanto la psicosi legata ad AstraZeneca può essere superata, dando così nuovo impulso alla campagna vaccinale.

L'ufficio commissariale Covid prova a incoraggiare la cittadinanza con le statistiche, ricordando che «il rischio di trombosi è pari allo 0,0004%, cioè 4 casi ogni milione di abitanti, mentre nel caso di contagio Covid il rischio trombotico sale al 16,4% con 165mila casi ogni milione di abitanti; anche per chi fuma il rischio di trombi è superiore al vaccino con una percentuale dello 0,18% (1763 casi su ogni milione) e per chi fa uso della pillola anticoncezionale va dallo 0,05% allo 0,12% (500/1200 casi ogni milione): dunque i benefici della vaccinazione sono nettamente superiori ai rischi che qualunque atto medico può comportare».

L'iniziativa dell'open weekend coinvolgerà per tutto il fine settimana in città l'hub Fiera e gli ospedali Piemonte e Policlinico, in provincia i presidi di Sant'Agata di Militello e Patti, mentre a Mistretta solo sabato e domenica, dalle 8 alle 14. Sarà sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria dalle 8 alle 20 (in Fiera fino alle 22) e firmare il consenso: per velocizzare la procedura, gli utenti potranno compilare a casa il modulo e portarlo già firmato, così da fare direttamente accettazione, anamnesi col medico che valuterà eventuali inidoneità ad AstraZeneca e somministrazione.

Sono state programmate anche misure “anti-assembramenti”, durante un incontro in prefettura a cui hanno partecipato il commissario Covid, Alberto Firenze, ed il direttore generale facente funzione, Dino Alagna. Stabilite, in particolare, diverse fasce orarie in base all'età: le persone più grandi dai 71 ai 79 anni dovranno presentarsi preferibilmente la mattina, dalle 8 alle 12; chi ha dai 65 ai 70 anni, invece, nel secondo turno, dalle 12 alle 16; infine la fascia dai 60 ai 64 anni, dalle 16 fino alle 20 e, per la Fiera, fino alle 22 (per Mistretta invece, essendo solo mattina, nessuna divisione in turni).

