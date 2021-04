E' la provincia quella che preoccupa maggiormente per i contagi. Ieri gli attuali positivi avevano raggiunto quasi quota 2000. Ancora ritardi nella consegna degli esiti dei tamponi nelle scuole. Alla "Enzo Drago" sospese le prove Invalsi. Alla Pascoli il caso di una docente in quarantena da oltre venti giorni. Il suo tampone sino ad oggi non si trova. Oggi una vittima, un uomo di Messina di 81 anni morto al Policlinico.

