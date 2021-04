Mentre Messina è alle prese con la sfida della raccolta porta a porta, c'è chi non si vuole abituare alle nuove regole dei rifiuti. I risultati purtroppo si vedono per la strada, sui marciapiedi, da nord a sud della città, anche nelle vie in pieno centro. E se una volta si abbandonavano soprattutto ingombranti, adesso è la spazzatura di casa a finire per strada.

