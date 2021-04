Albanese sul Covid: "Non all'uso precoce del cortisone, meglio il paracetamolo"

A più di un anno di distanza dalla comparsa della pandemia sono passate centinaia di persone nei reparti Covid dei nostri ospedali. Molti sono guariti, ma molti purtroppo non ce l'hanno fatta. Sulla base delle esperienze di chi si trova faccia a faccia con il virus nelle corsie abbiamo voluto fare oggi un punto della situazione sulle cure ospedaliere e su quelle domiciliari. L'appello del dott. Antonio Albanese infettivologo dell'ospedale Papardo è quello di aprire un confronto anche sul territorio per stilare un protocollo comune. No al cortisone nelle prime fasi della malattia. Sentiamolo.

