Quanto accaduto alla “Come d'incanto” con il contagio di 8 persone anziane e 5 operatori nonostante i vaccini ha preoccupato non poco la comunità. La risposta immunitaria deve essere una certezza per invogliare alle somministrazioni e incentivare la campagna vaccinale. "Non perdiamo fiducia nei vaccini e priorità agli anziani". A raccomandarlo il prof. Guido Ferlazzo immunologo del Policlinico. Una risposta debole è meglio di nessuna risposta. Sentiamolo.

