Altra stagione nera per le crociere. Dal 4 maggio arriva la Smeralda della Costa. E' l'unica nave che farà scalo a Messina. Sei approdi spalmati in due mesi. Msc non ha ancora comunicato la ripartenza. La stagione delle crociere sembra destinata ad un nuovo flop. Due anni fa, prima della pandemia arrivano 15 navi al mese e sbarcavano 15 mila passeggeri. In fumo altri venti milioni.

© Riproduzione riservata