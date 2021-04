"Furbetti" dei rifiuti a Messina, 300 multe con le fototrappole

Non servono più i pattugliamenti in borghese per acciuffare chi non resiste alla tentazione malsana di gettare i rifiuti ovunque e a qualunque ora. In città ci sono 25 fototrappole, apparecchi che si attivano ad ogni movimento di un mezzo o di una persona e che registrano un filmato della zona in cui sono state posizionate di nascosto dalla Polizia Municipale. Sono facilmente occultabili e possono essere spostate da un luogo all’altro. Dopo qualche giorno i vigili vanno a raccogliere le registrazioni e poi risalgono, specie attraverso le targhe dei mezzi, a chi ha commesso l’abbandono fuori legge.

Nel solo mese di marzo, il personale della Municipale dedicato al servizio fototrappole ha accertato 319 violazioni con sanzioni pari a 147.900 euro. Dai sacchetti dei rifiuti agli pneumatici, la gente abbandona di tutto, anche laddove i cassonetti non ci sono da tempo.

