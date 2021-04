Non si da pace il fratello di Augusta Turiaco, l'insegnante messinese morta di trombosi pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Ieri nuovo esposto in Procura per la sospensione immediata dei vaccini Astrazeneca a soggetti con età inferiore a 60 anni. L'autopsia inoltre avrebbe accertato l'assenza di preesistenti patologie nell'insegnante della scuola media Gallo. La famiglia è tutta vaccinata con Pfizer. Lo abbiamo sentito.

