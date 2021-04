Riprendono tra dubbi e perplessità le lezioni in presenza a scuola, ma non per tutti. In classe l'Antonello che si è fermato per oltre venti giorni. Restano in dad la Cesareo e la scuola media Pascoli.

Scuole chiuse a Barcellona e Villafranca Tirrena. Refezione scolastica a Messina ad un passo dal via. Ma restano i dubbi dell'Asp che potrebbe stopparla.

