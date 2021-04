Una Pasqua difficile per molte famiglie messinesi. A causa del covid molti hanno perso il lavoro ed aumentano coloro i quali sono costretti a rivolgersi alle mense delle associazioni caritetavoli o alle onlus per ottenere un pranzo o una busta della spesa. In questi giorni le richieste di pasti sono aumentate del 40%.

© Riproduzione riservata