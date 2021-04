Sono giorni di festa ma non si fermano le vaccinazioni e il lavoro di chi deve potenziare la macchina organizzativa. Così come negli ospedali cittadini continua anche al centro Hub della Fiera la somministrazione di vaccini per le persone prenotate. Ieri 521. Oggi intanto si è svolto un sopralluogo al PalaRescifina al Sanfilippo dove tra una decina di giorni sarà aperto un nuovo polo per le vaccinazioni in zona sud.

