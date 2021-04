Sono diverse le persone che dopo i vaccini sono curiose di sapere se si sono o meno immunizzate contro il Covid 19. Si eseguono i test sierologi, si spendono anche notevoli cifre, senza avere esattamente contezza di quanto si stia facendo e non riuscendo spesso a decodificare il risultato dei test. Non per tutti c'è l'indicazione ad effettuare questo tipo di esame. A spiegarlo, l'ordinario di immunologia e patologia generale dell'università di Messina, Guido Ferlazzo.

