La lotta al Covid non si ferma nemmeno a Pasqua. Da un lato le misure di prevenzione anti assembramento, dall'altro la campagna vaccinale che continua ad andare avanti adagio sia negli ospedali che in Fiera dove a Pasqua e Pasquetta si vaccinerà dall 8 alle 14. Le dosi sono quelle che sono e ancora non è partito il rinforzo dei medici di famiglia che potrebbero risolvere molti problemi. Prossima settimana entrerà in campo anche l'esercito.

