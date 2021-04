Il meteo di Mussillo: Pasqua instabile in Sicilia, a Messina pioggia tra domenica e lunedì

Dopo l'assaggio di primavera garantito dall'anticiclone delle Azzorre, in arrivo un fastidioso peggioramento che si trascinerà per tutto il ponte di Pasqua. Tempo perturbato in Sicilia e Calabria, caratterizzato da aria umida, nuvolosità irregolare e precipitazione sparse nella provincia di Messina tra domenica e lunedì, con venti in aumento e mari localmente mossi. Anche le temperature saranno in diminuzione. Il tempo resterà instabile almeno fino a mercoledì. La primavera sa essere volubile anche in aprile.

© Riproduzione riservata