Gabbiano impigliato in una busta di plastica salvato dai piloti del porto di Messina VIDEO

Liberato dall'equipaggio di una pilotina dei piloti dello Stretto un gabbiano rimasto impigliato in una busta di plastica. L'inquinamento causato da incivili che lasciano sulla spiaggia o sui torrenti buste di plastica, e in periodo di pandemia mascherine, crea per i gabbiani e per altri animali marini delle vere e proprie trappole. E non sempre si trovano volontari pronti ad intervenire tempestivamente. La corporazione dei Piloti dello Stretto, con i propri mezzi, e i propri espertissimi piloti, guida sullo Stretto e nei porti calabresi le navi di grosso cabotaggio. Per una volta ha aiutato un piccolo gabbiano. I salvatori sono il conduttore della pilotina Lillo Verboso e il pilota Giuseppe Staiti. A condurre le operazioni il capo pilota Letterio Donato.

