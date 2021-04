Varo tecnico della Sikania, nuova nave di Bluferries presto in servizio nello Stretto di Messina

Al porto del Pireo in Grecia per il varo tecnico della Sikania, nuova nave della flotta Bluferries. Costruita dalla Celt Navtecnica Maritime Services, l’imbarcazione è gemella della Trinacria, che dal 2018 è in servizio nello Stretto di Messina dove effettua il traghettamento di mezzi commerciali, autovetture, roulotte, camper e motocicli fra i porti di Villa San Giovanni e Tremestieri. Le operazioni per il varo tecnico della Sikania di Bluferries - società controllata da RFI (Gruppo FS) - hanno preso il via nella mattinata di giovedì 1 aprile con la messa in acqua dello scafo. L’investimento economico, in autofinanziamento, è di circa 18 milioni di euro.