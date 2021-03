Arrivati questa mattina al molo della zona sud parte dei tubi in acciaio che verranno utilizzati per la realizzazione del nuovo porto di Tremestieri. Si tratta di un grosso carico proveniente dalla Turchia e in transito da Marina di Carrara. A trasportarli la Wagon B della General Cargo Ship. Le operazioni di trasbordo sono state effettuate dai mezzi e dagli uomini della Comet. Si tratta complessivamente di 968 tonnellate. Attesi altri 4 carichi analoghi.

