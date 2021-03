Servizio mensa scolastica a Messina, giovedí l'aggiudicazione. Dopo Pasqua il via?

Giovedì l'aggiudicazione provvisoria per la gara sulla refezione scolastica. Dopo Pasqua - Asp permettendo - prescrizioni e stop sono stati ufficiosamente preannunciati, si parte. Settecento bambini e una trentina di scuole interessate. Sui contagi è ancora alta l'attenzione. L'ottanta per cento dei casi riscontrati appartiene alla variante inglese. All'Antonello altri due positivi ma il contagio non ha ricadute immediate. Gli studenti non vanno a scuola dal 12 marzo scorso, visto che l'istituto è in Dad e lo resterà sino a dopo Pasqua.

