In dad di nuovo e sino al 12 aprile il plesso Cesareo di Villa Lina. Per un nuovo contagio. Aveva riaperto, assieme ad altri quattro plessi da appena una settimana. Una docente contagiata al comprensivo Pascoli Crispi e quindici classi della scuola media in dad. Restano in classe elementari e infanzia che hanno ingressi superati. Un contagio anche alla Beata Eustochia che sino a domani resta chiusa per sanificazione.

© Riproduzione riservata