La situazione dei contagi nelle classi non desta ancora particolari preoccupazioni. Gli alunni positivi in provincia di Messina sono 137 su 73.370. In Sicilia sono 1774 su un totale di 674.524. Il rapporto medio tra alunni positivi e classi con alunni positivi è pari all'1,32%.

E' quanto emerge dal report elaborato dall'ufficio scolastico regionale. Ma attenzione, negli ultimi giorni si registra un leggero aumento dei casi.

© Riproduzione riservata