Messina: lavori in tangenziale, caos in città. "Monumento" della disorganizzazione

Traffico impazzito stamattina in tutta la zona sud per via della chiusura di un tratto di tangenziale interessata ad alcuni lavori sul viadotto Zafferia.

Il traffico è stato dirottato sulla SS 114 ma in pochi minuti il caos è stato totale. Auto e tir bloccati per ore insieme agli autobus di linea che hanno visto saltare le corse della mattinata. E solo intorno a mezzogiorno si sono visti i primi vigili urbani. Polemiche per la mancata comunicazione dei lavori da parte del Cas.

