Si registra una contrazione nella somministrazione dei vaccini all'Hub della Fiera per la carenza di fiale sia di Astrazeneca che di Pfizer.

Una insufficienza che già era nell'aria e che potrebbe sbloccarsi la prossima settimana. Intanto l'Ufficio Straordinario sta già chiamando le persone che erano in lista per domani pomeriggio e domenica per spostare la data dei vaccini.

