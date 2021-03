Nuova tragedia sulle autostrade messinesi. La notte scorsa è morto un 22enne di Milazzo travolto da un'auto con il fratello dopo essersi fermato per prestare soccorso a delle persone coinvolte in un precedente incidente. Due i feriti ricoverati al policlinico ma non sarebbero in pericolo di vita. Sull'incidente mortale la Procura ha aperto un'inchiesta per stabilire cause e responsabilità.

