Un'altra mattinata di lunghe attese oggi all'hub in fiera per i vaccini. Complice anche il maltempo, in tanti si sono ritrovati ad affrontare non pochi disagi. L'ufficio Covid assicura che saranno sistemate altre coperture. E in settimana si attende a Messina la visita del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Figliuolo.

