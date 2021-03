Brigata Aosta e Kiwanis al fianco della CRI e della mensa di S. Antonio. IL VIDEO SPETTACOLARE

"Da anni siamo in prima fila per fare del bene ed anche per questa Pasqua noi ci siamo e sono sicuro che anche voi sarete con noi. Insieme alla Brigata Meccanizzata “Aosta”, nel video la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani più volte insieme a noi per il Concerto di Natale, abbiamo organizzato una Raccolta di Beneficenza per Pasqua. Acquisteremo generi alimentari e consegneremo quanto riusciremo a comprare alla Croce Rossa Sezione di Messina, agli Invisibili ed alla Mensa di Sant’Antonio ed a quanti altri potremo in base alla raccolta. Un piccolo contributo che potrà essere anche di 20 euro o quanto vorrete donare. Tante famiglie e tanti bambini hanno bisogno e chiaramente non mancheranno le Uova di Pasqua per i più piccoli. Aiutiamoli Inviate un bonifico al conto dedicato ed intestato al Dott. Giovanni Tomasello Presidente del Kiwanis Messina Zancle Iban: IT71R0200816506000300644900".

