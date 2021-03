Variante nigeriana a Messina, parola al direttore dell'UOC Giuseppe Nunnari

Il giovane della Guinea che ha contratto il Covid con la variante nigeriana sta bene ed è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico in una camera isolata rispetto agli altri pazienti Covid.

Dopo la scoperta della variante che viene dall'Africa l'attenzione è stata rivolta a questa nuova manifestazione che fa una certa paura anche perchè sembra non ci siano evidenze scientifiche sull'efficacia dei vaccini al momento a disposizione.

Su come sia arrivato il minore a Messina e sulle sue condizioni di salute abbiamo sentito il direttore dell'UOC di malattie infettive del Policlinico Giuseppe Nunnari.

