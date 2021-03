Varianti al Coronavirus: la nigeriana su un 16enne al Policlinico di Messina

Individuata nel laboratorio di diagnostica molecolare del Policlinico di Messina la variante nigeriana del virus Sars Cov 2. Il sequenziamento sul tampone di un minorenne africano che si trova ricoverato al Policlinico. Un suo amico, anch'esso positivo, è ricoverato a villa Contino.

A un anno dalla pandemia facciamo i conti ancora con vaccini e tamponi. Tanti termini sono divenuti di uso comune come smart working, lock down, dad, tamponi molecolari o rapidi. Altro vocabolo che si sta, purtroppo, facendo strada è variante. Si parla da giorni di variante inglese che a Messina ormai sembra abbia superato, tra i positivi, l'infezione base.

Adesso si fa strada anche la variante nigeriana, meno conosciuta e più rara per ora, individuata per la prima volta in Italia a febbraio, a Napoli. Ebbene nel laboratorio di diagnostica molecolare del Policlinico, qualche giorno fa, la variante nigeriana è stata individuata su un minore, sequenziata e comunicata all'Istituto Superiore di Sanità.

© Riproduzione riservata