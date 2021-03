Serie D, la stracittadina in diretta su Rtp e sui social di Gazzetta ed Rtp

Nel torneo di serie D, che riprende domani dopo la sosta, la partita più importante in programma è la stracittadina tra Acr Messina e Fc Messina che sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla nostra emittente. Di fronte la capolista e la vice che insegue a due lunghezze con una gara in meno. Le squadre hanno completato la preparazione al match con la seduta di rifinitura.

Sul fronte formazione non trapela nulla anche se i due tecnici si affideranno ai calciatori impiegati con maggiore frequenza nelle ultime giornate.

