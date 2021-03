Messina, il prefetto Di Stani: "Vaccini e Pasqua saranno le priorità"

Fresca di insediamento il nuovo prefetto di Messina Cosima Di Stani parla delle sue prime azioni in città: “Visiterò l'hub per vedere come sta andando la campagna vaccini, vedrò il commissario e il direttore dell'Asp, sul fronte sanitario cercherò forme di collaborazione per intervenire con solerzia sulle problematiche, anche in vista della ripresa delle somministrazioni di AstraZeneca. Si avvicina la Pasqua - ha continuato la Di Stani - e i controlli saranno un tema di cui mi occuperò prestissimo, saremo in zona rossa e certamente ci sarà una vigilanza maggiore su spostamenti e assembramenti. Messina è la porta della Sicilia e conosco il territorio".

Mentre sui fenomeni mafiosi in città il prefetto ha chiarito: “Ci saranno tante risorse finanziarie nei prossimi mesi con le progettualità connesse al Recovery e questo richiederà vigilanza massima”.

