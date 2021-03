In commissione consiliare il commissario per l’emergenza covid di Messina Alberto Firenze risponde sulla situazione della campagna vaccinale in provincia. "Abbiamo bisogno di vaccini è quella la nostra arma. Prima dello stop di Astrazeneca avevamo quasi 9000 dosi la settimana, oggi abbiamo 4680 dosi di Pfizer. Dobbiamo far fronte anche con le paure di chi dice che Pfizer sia meglio e tutti vorrebbero quello".

© Riproduzione riservata