Oggi 3 nuovi decessi per Covid tengono desta la preoccupazione in una realtà che sembra essersi abituata alla convivenza con l'infezione.

Puntare ai vaccini è l'unica via d'uscita e i medici di famiglia sono pronti a scendere in campo, mancano soltanto i codici di accesso alla piattaforma.

© Riproduzione riservata