Bonus pmi a Messina: arrivano gli accrediti sul conto, si lavora per riattivare la misura

Le aziende messinesi, con la "sorpresa" della zona arancione in Sicilia, sono state chiamate a una nuova prova di sopravvivenza. In molte, che lavorano nel settore della ristorazione, hanno deciso di non rimanere aperte solo per asporto e domicilio perché i costi sono superiori ai ricavi, altre stanno provando a rimanere a galla.

Il presidente provinciale di Confesercenti Messina Alberto Palella scriverà al Prefetto per valutare se ci sono i margini, alla luce dei dati epidemiologici cittadini, di alleggerire il "peso" della zona arancione, anche se i margini di manovra non sono ampi e dovrebbero coinvolgere a più livelli le istituzioni in campo.

Intanto le principali novità riguardano il bonus Pmi erogato dal Comune: oggi, finalmente, su molti conti correnti delle aziende che lo avevano richiesto, sono state accreditate le somme e, inoltre, c'è un residuo non ancora speso che potrebbe servire a "rinnovare" la misura nei prossimi mesi.

In corso, proprio su questo fronte, c'è già un'interlocuzione tra le associazioni di categoria e l'assessore comunale Carlotta Previti.

