Scuole a Messina: altri due contagi all'Antonello, apprensione al comprensivo Villa Lina

Scuole ancora sotto stretta osservazione. Altri due casi all'Antonello dove sino a lunedì l'intera scuola è in Dad. Ma dalla prossima settimana, dopo il tampone previsto per venerdì si torna gradualmente in aula. Resteranno sino a Pasqua le due classi dei nuovi contagi. "Non c'è un focolaio" dice la dirigente Laura Tringali. Nessun positivo agli screening della San Francesco di Paola e del comprensivo Mazzini. Il Covid lascia in dad quasi per intero il comprensivo Villa Lina dove, c'è un sospetto, tutto ancora di accertare che uno dei casi sia legato a una variante, ma si attende il sequenziamento.

