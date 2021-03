Messina, lo sfogo dei residenti di Bisconte: "Noi tra la fogna e la melma"

E' emblematico il commento di una residente che paga un affitto per vivere in una casa da cui può uscire soltanto attraversando pozze di fango e melma, una fogna a cielo aperto. "Non sono un ingegnere, ma credo che questi lavori siano stati fatti proprio di m......". I lavori sono quelli di messa in sicurezza del torrente Bisconte, un'opera che cambierà il volto del quartiere messinese, ma che purtroppo, intanto, sta creando una serie infinita di disagi ai residenti, costretti a vivere nel degrado perché gli allacci fognari delle case sono stati temporaneamente deviati e si riversano sugli scavi del torrente, "straripando" anche dai bagni, nelle cantine delle abitazioni.

