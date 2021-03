Covid a Messina, i nuovi poveri in cerca di aiuto: "Viviamo con 15 euro al giorno"

La crisi causata dal Covid non è solo nei numeri di aziende che chiudono e fatturati che calano. E' nei volti e nelle storie che si incrociano al Centro Buon Pastore. Tanti messinesi ogni settimana si mettono in fila per una busta della spesa. Storie di nuove povertà che chiedono aiuto.

"Questa epidemia ci ha rovinato - racconta una delle signore che si appoggia al Centro - mio marito riesce a racimolare 15 euro al giorno, non sappiamo come dobbiamo fare. Qua ci aiutano, ma ci sono tante difficoltà e non sappiamo come fare" dice con la voce spezzata dalle lacrime".

© Riproduzione riservata