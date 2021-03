Messina è la provincia con il minore aumento di contagi in Sicilia. Emerge dai dati elaborati dagli epidemiologici statistici di Covistat 19 il gruppo di ricercatori dell'Università di Palermo. E i contagi sull'isola continuano a crescere. Più 14% di nuovi casi nella media settimanale. L'indice Rt a Messina e Trapani resta sotto l'1. A Messina non più di 40 contagi in più ogni 100.000 abitanti. Ascoltiamolo

