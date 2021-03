Messina, 35 chili di marijuana scovati grazie al fiuto di Dandy in un camion... di ortaggi: VIDEO

Trasportavano ortaggi (sulla carta) ma in realtà celavano un ingente quantitativo di droga. I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno sequestrato circa 35 chili di marijuana, abilmente occultati all’interno di un autocarro che, come da documentazione di accompagnamento, risultava trasportare generi ortofrutticoli destinati alla Sicilia orientale. Il sequestro è stato eseguito nel corso dei quotidiani controlli effettuati sui mezzi in transito sullo stretto, provenienti da Villa San Giovanni e con luogo di arrivo il porto di Tremestieri, porta di accesso alla Sicilia per i traffici commerciali su gomma.

L'operazione

È stata condotta nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio, per via delle stringenti restrizioni connesse al transito tra regioni per la prevenzione della diffusione della pandemia da COVID-19. In tale ambito, i finanzieri messinesi, insospettiti dall’insolito atteggiamento dell’autotrasportatore e del suo complice, hanno effettuato un controllo approfondito del mezzo e dell’annesso rimorchio, avvalendosi dell’ausilio del cane antidroga “Dandy”, appartenente alla Sezione cinofili del medesimo Reparto peloritano, ormai esperti nel contrasto a fenomenologie criminose della specie. La successiva approfondita ispezione del mezzo, quindi, ha confermato le sensazioni iniziali e, proprio seguendo il fiuto di “Dandy”, sono state rinvenute (e poi sequestrate), all’interno di un vano porta bancale, 8 confezioni di marijuana, tutte sigillate, per un totale di circa 35 chili. Avrebbe potuto fruttare, alla vendita al dettaglio, illeciti guadagni per circa 350mila euro.

Gli autotrasportatori

L’autotrasportatore, un 47enne, e il complice, un 48enne, entrambi di origini catanesi, sono stati arrestati, in flagranza di reato, per traffico illecito di sostanze stupefacenti, e trasferiti nel carcere di Gazzi. Dopo il controllo, inoltre, sono stati sequestrati, 2.000 euro in contanti e telefoni cellulari.

