Messina, lotto Astrazeneca ritirato per cautela: "Le dosi rimaste già sequestrate dai Nas"

Le notizie su Astra Zanica ovviamente sono l’argomento del giorno anche nel centro vaccinale della fiera.già ieri pomeriggio ma anche stamattina in tanti hanno fatto trasparire preoccupazione per la somministrazione in programma in queste ore con il vaccino di questa Azienda. Un grande lavoro da parte degli psicologi messi a disposizione dall’ASP è stato necessario per poter dare risposte a tutti coloro i quali pur venendo in fiera non erano del tutto convinti della loro decisione.tuttavia i numeri sembrano sollevare molti meno dubbi visto che sui 539 prenotati di oggi alle 12 di oggi erano già 250 colori quali si erano vaccinati.

"Solo i classici sintomi del vaccino, influenza, mal di testa, ma nessuna reazione grave - spiega la dott. ssa Alfina Rossitto che coordina l'hub fieristico - nessuno dei pazienti messinesi a cui è stato somministrati il lotto ritirato ha avuto particolari effetti collaterali. Le dosi di questo lotto sono arrivate a Milazzo, erano circa 3000, e sono state somministrate a Messina, quella piccola quantità che è rimasta è stata già sequestrata dai Nas, non c'è stata alcuna reazione preoccupante. Ricordiamo che il lotto è stato ritirato a scopo cautelativo e che al momento non si sa se c'è un nesso tra la somministrazione del vaccino e le morti che si sono registrate. Dal 10 marzo abbiamo cominciato a vaccinare con Astrazeneca, il primo giorno abbiamo somministrato circa 400 dosi e ieri 600, stiamo procedendo con insegnanti, over 70, avvocati e magistrati e abbiamo cominciato anche con gli insegnanti del conservatorio Corelli.

Abbiamo a disposizione 6000 dosi di Astrazenca - conclude la Rossitto - che sono arrivate ieri e ne sono previste circa 8000 a settimana, dovrebbero arrivare Pfizer e Moderna e sono già state messe da parte quelle per completare i richiami degli over 80, per i domiciliari e per i fragilissimi".

