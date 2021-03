Più che mai fondamentale in questa fase l'aspetto psicologico. Le preoccupazioni e i timori per il vaccino, soprattutto dopo quanto accaduto in queste ore con le dosi sospese di Astrazeneca, sono tante. All'hub in fiera gli psicologi aiutano a superare le ansie. Che possono anche fare brutti scherzi e amplificare gli effetti collaterali.

