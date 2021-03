L'apertura del nuovo Hub in Fiera ieri ha dato un nuovo input alla campagna vaccinale. Soprattutto perchè si è parlarto e si parla tuttora della opportunità di fare uno o l'altro vaccino. L'apertura di Astrazeneca alla fascia 70/79 ma non per tutti sta facendo discutere. Intanto sono già 53 mila gli over 70 siciliani che hanno effettuato le prenotazioni.

