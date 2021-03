Autorizzazione Aifa per SMA 1, parla il papà del piccolo Luca: "Per lui ancora nulla di concreto"

"Tutti i bimbi sma fino a 13,5 kg accederanno allo Zolgensma e Luca che pesa quasi 18 kg? Cosa succederà adesso? Ancora purtroppo non abbiamo certezza e Luca cresce e rischia di restare fuori dalla terapia genica". Sorridendo alla notizia che l'Aifa ha autorizzato la terapia con Zolgensma per bambini affetti da SMA 1 sino a 13,5 kg di peso il papà del piccolo Luca, Giuseppe Sansone, interviene a chiarire qual è la situazione del figlio e di tutti i bambini colpiti da SMA 1 che, in questo momento, non rientrano nel "range" autorizzato.

