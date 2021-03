I lavori per il passaggio della fibra ottica colpiscono anche il centro città. L'associazione Millevetrine chiede attenzione sugli interventi che stanno effettuando in via dei Mille e ricorda che sotto l'asfalto c'è l'antico basolato lavico che sta andando distrutto. Verifiche in corso da parte del Comune.

© Riproduzione riservata