La Procura di patti ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'anziana, ospite di una casa di riposo, travolta ed uccisa da un treno in contrada Villa Margi di Reitano. Il macchinista ha detto di averla vista inginocchiata accanto ai binari ma non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Sentiti i proprietari della casa di riposo dalla quale la donna si è allontanata.

