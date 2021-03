Nelle scuole ancora classi in dad. Ancora un contagio all'Istituto "Antonello" dove c'erano già due class in Didattica a distanza. Quindici studenti e 17 professori in isolamento fiduciario. Una classe in dad anche alla Manzoni. Ventesima vittima alla casa di riposo Collereale dove sono in diminuzione i soggetti positivi e dove si registra oggi il secondo ingresso di una centenaria.

© Riproduzione riservata