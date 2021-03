Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazioni dei docenti ma i presidi sono alle prese con le sostituzioni. La seconda dose del vaccino Astrazeneca provoca lievi effetti collaterali come la febbre che non consentono ai professori di entrare in classe. Ancora irrisolto il caso del personale della parificate. Per gli over 65 invece arrivano indicazioni dal ministero che allarga la platea. Si attende solo l'adeguamento della piattaforma di prenotazioni.

