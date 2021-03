Oggi giornata internazionale dei diritti della donna. A Messina grazie al protocollo d'intesa siglato tre anni in Prefettura e alla rete messa in piedi tra le istituzioni, le denunce su violenze e atti di prevaricazione sono aumentate ma il periodo di pandemia rende le cose più difficili. Emergono altri dati preoccupanti: aumenta lo stalking on line e aumentano i casi di inosservanza degli obblighi all'assistenza familiare.

