Ultimi ritocchi al centro Hub per i vaccini che si sta realizzando in Fiera. Si è corso per rendere funzionale tutto il prima possibile e già domani i box potrebbero aprire ai primi utenti. Si lavora ai varchi di ingresso e di uscita, oggi pomeriggio l'apposizione della grafica nel 7 b. Probabilmente domani pomeriggio inaugurazione con le autorità regionali a cominciare dal presidente Nello Musumeci.

